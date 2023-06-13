46-летнему фигуристу Роману Костомарову установят протезы через две-три недели

В январе 2023 года стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. Вот почему поклонники не прекращали молитв за его здоровье. К счастью, на сегодняшний день жизни Романа ничего не угрожает: он активно восстанавливается и готовится к протезированию. На связь с изданием ТАСС вышел инсайдер и рассказал о состоянии Олимпийского чемпиона.

Как выяснилось, фигурист находится в хорошем настроении, поскольку через две-три недели ему установят протезы. На данный момент мужчина проходит реабилитацию после «всех подготовительных мероприятий» к предстоящей манипуляции.

Ранее о судьбе Романа гневно высказалась известная певица. Женщина высмеяла трагедию Костомарова и заявила, что вместо ног ему установят «березовые пеньки». После этого обидчицу госпитализированного фигуриста призвали к ответственности. Подробности смотрите в этой статье.