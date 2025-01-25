Актер Юра Борисов получил роль в фильме режиссера Эмира Кустурицы

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снять адаптацию «Преступления и наказания» по одноименному роману Федора Достоевского. В его фильме сыграет российский актер Юра Борисов.

Режиссер пока не определился с названием сценария и пока он озаглавлен: «Как я не снял „Преступление и наказание“», рассказал Кустурица на фестивале «Кустендорф».

Как пояснил режиссер, проект очень автобиографичен.

«Все, что происходит в фильме, это не только то, что случилось со мной, но и связано с конфликтом Достоевского в „Преступлении и наказании“», — приводит слова Кустурицы РЕН ТВ.

Он высоко оценил работу Борисова в других фильмах и высоко оценил «его природу, способность, все, что я видел в частном общении». В свою очередь, артист признался, что вырос на картинах Кустурицы.

Напомним, Юру Борисова номинировали на «Оскар» после съемок в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера.

Ранее Эмир Кустурица прокомментировал номинацию на «Оскар» Юры Борисова. По его словам, вместе со звездой фильма «Анора» русские возвращаются в Голливуд.