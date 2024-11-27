Актер Ян Цапник заявил, что не хотел бы видеть Дмитрия Нагиева в качестве зятя

Актер Ян Цапник посетил премьеру с дочерью Лизой и признался, что не хотел бы видеть Дмитрия Нагиева в качестве зятя. У девушки уже есть жених.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Нагиев сыграл в картине зятя. Журналисты спросили, как Цапнику такой зять, как Нагиев.

«Боюсь думать об этом, просто гоню от себя эти мысли», - заявил актер.

У девушки есть жених по имени Алексей – Цапник говорит, что «молодой человек потрясающий». Он выразил надежду, что у пары все будет хорошо.

Лиза рассказала, что ее возлюбленный уехал учиться за границу. Они знакомы «лет с шести».

«Но вообще к отношениям на расстоянии я давно готовилась, хотя все равно нервничала первый год-полтора, но потом стало все нормально…Папа принял его отлично», - поделилась дочь Цапника.

Ранее актер заявлял, что ревнует дочь к ухажерам.