Актер Владимир Селиванов отпраздновал 40-летие с возлюбленной в Турции

Актер Владимир Селиванов отпраздновал 40-летие с возлюбленной за пределами России. Пара отправилась в путешествие по Турции на арендованном кабриолете.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Селиванов в этом году решил не устраивать громкую вечеринку по случаю юбилея. С избранницей они посетили Фетхие, Олюдениз и другие города. Актер говорит, что получился «один из лучших праздников».

«Рядом с любимой я всегда чувствую себя самым счастливым. У нас получился очень романтичный день: Саня поздравила меня, подарив подарок, о котором я давно мечтал», - сказал актер изданию.

Как выяснилось, возлюбленная подарила актеру самый большой монитор из существующих на рынке. Стоимость подарка составила более 130 тыс. рублей.

В начале июля Селиванов объяснял, почему не женится на девушке, от которой в 2024 году у него родился сын.