«Кино, которое отражает русскую душу»: Машков назвал лучший отечественный фильм для обмена с США

Картину Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» можно было бы включить в программу культурного обмена между Россией и США. С такой инициативой выступил народный артист России Владимир Машков.

Как пояснил председатель Союза театральных деятелей РФ, в России есть множество фильмов, которые могли бы стать предметом обмена. Наиболее подходящей Машков назвал оскароносную картину Меньшова «Москва слезам не верит».

«Это серьезный разговор, требующий основательного подхода, но это безусловно должно быть кино, которое отражает нашу русскую душу», — приводит слова звезды «Ликвидации» ТАСС.

Режиссер Никита Михалков добавил, что среди американских фильмов достойны обмена с Россией картины «Пролетая над гнездом кукушки», «Бумажная луна». Среди отечественных проектов он выделил «Движение вверх», «Легенду № 17», «Экипаж», «Огонь» и другие.

Ранее актер Владимир Машков вспомнил, как отказался работать в Лондоне в 1980-х.