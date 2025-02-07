Актер Владимир Конкин вернется на экраны после 18-летней паузы. Последний раз он снимался в 2007 году в сериале «Завещание Ленина».

О возвращении Конкина сообщает Kp.ru.

Актер снялся в проекте «Дорогой Вилли». С ним работали Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро.

Картина рассказывает о дружбе генсека СССР Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта. Роль Брежнева в картине исполнил Маковецкий. Кяро сыграл Брандта – для перевоплощения ему пришлось выучить немецкий с нуля.

Сценарист картины Игорь Прокопенко рассказал: «Эта история — пример того, что даже при чудовищных разногласиях лидеры враждующих стран могут найти способ договориться».

Ранее сообщалось, как живет Конкин после смерти единственной дочери, которая утонула в бассейне.