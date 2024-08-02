«Мы это побороли»: как живет Владимир Конкин после трагической смерти единственной дочери

Владимир Конкин сумел стать известным на всю страну артистом. Но в его личной жизни было все не так хорошо, как в карьере. В 2010 году умерла от рака супруга знаменитости Алла, а четыре года назад утонула его дочь Софья. Директор Конкина и старинный друг семьи, актриса Елена Переслени рассказала, как живет звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» после кончины наследницы.

Елена назвала артиста человеком «сентиментальным и переживающим». На даче Конкин вспоминает, как ее выбирала жена для маленькой Сонечки. Артист восстановил там старый сад и сделал надстрой над домом, который назвал вилла «Алла». Он повсюду развесил фотографии умершей жены, семьи и мамы. Недавно туда отвезли и снимок Софии.

Переслени опровергла слухи про алкоголизм артиста. Действительно, какое-то время он злоупотреблял спиртным, но все это в прошлом.

«Но мы это побороли! Можно дать отпор всем, кто наливает и зовет выпить. И куда бы мы ни приезжали, говорю: „Нет. Он пить не будет. И я тоже“. Чай, кофе, разговоры и все», — рассказала помощница Владимира порталу PROZVEZD.

На телевидении, когда артист приезжал на ток-шоу, за кулисами ему ставили бутылку коньяка, чтобы у него развязался язык, и побежали слезы. Но Конкин не поддавался на эти провокации, пояснила Елена.

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