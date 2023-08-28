Актер Владимир Конкин рассказал, как борется с одним из самых страшных грехов

Артист театра и кино Владимир Конкин уже долгое время не снимается в масштабных проектах и не выступает на сцене. Он практически ушел в тень после трагичной гибели дочери Софии. Тем не менее журналистам PROZVEZD удалось пообщаться с актером и выяснить, как он борется с одним из самых страшных грехов — унынием.

Заслуженный артист Российской Федерации не так давно отпраздновал 72-летие. Россияне полюбили Конкина за трепетное отношение к киношным образам, которые теперь навсегда ассоциируются с ним. Революционер Павел Корчагин, следователь Володя Шарапов, младший лейтенант Игорь Суслин — лишь неполный перечень звездных ролей актера. Кроме того, поклонники помнят Конкина как одного из лучших голосов страны, который звучал в таких фильмах, как «Властелин колец», «Мулен Руж», «Миссия невыполнима» и других.

На данный момент артист уже не выходит на сцену и не снимается в кинокартинах. Конкина можно было увидеть на телеэкранах лишь в качестве участника скандальных шоу, на которых обсуждалась трагичная смерть его дочери. В беседе с журналистами актер заявил, что живет сейчас хорошо. Он решил для себя, что будет противостоять одному из самых страшных грехов — унынию. Справиться с тоской помогает сочинительство. Конкин посвящает этому роду деятельности много времени. Работа над его вышедшими книгами велась днями и ночами. Книги и заменили артисту прежнюю любовь: театра и кино. При чем последнее стало вызывать у знаменитости негатив. По словам актера, современные фильмы перестали быть творческими.

Хотя совсем от сценической деятельности Конкин не отказался. Так, он периодически выступает на публике с творческими вечерами.

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