Актер Владимир Ильин смог остановить развитие рака после нескольких лет борьбы с болезнью

Известный актер Владимир Ильин смог остановить развитие рака, с которым он борется несколько лет. Артист проходит лучевую терапию в одном из подмосковных центров радиологии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 76-летнему артисту, чью славу принесли роли в таких фильмах, как «Утомленные солнцем», «Авария — дочь мента», «Мой любимый клоун», «Стрелец неприкаянный», «Хочу в тюрьму», «Палата № 6», «Время первых», несколько лет назад был поставлен диагноз – рак предстательной железы. Ильин регулярно подвергается лучевой терапии в одном из подмосковных центров радиологии, что замедляет деление раковых клеток и препятствует дальнейшему росту опухоли.

Брату Владимира Ильина, актеру Александру Ильину, несколько лет назад был поставлен также тяжелый диагноз: рак пищевода последней стадии. От этого же недуга скончался в 1990 году их отец, артист Адольф Ильин.

Владимир Ильин проживает в Истринском районе вместе со своей супругой и периодически ездит в Москву на съемки фильмов и сериалов, несмотря на свою болезнь. Жена артиста в беседе с SHOT поделилась, что ее муж чувствует себя хорошо. Недавно он успешно перенес операцию на ноге, в настоящее время активен и продолжает свою творческую деятельность. Ильин участвует в съемках двух фильмов — «Судьба барабанщика» и «Пальма-2».

Владимир Ильин является народным артистом России с 1999 года, на его счету более 130 ролей в кино. В 2017 году он был удостоен приза кинофестиваля стран БРИКС и премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Время первых».

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