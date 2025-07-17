Актер Влад Прохоров вышел в свет с возлюбленной, старше него на 21 год
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Актер Влад Прохоров вышел в свет с возлюбленной, старше него на 21 год. Об этом стало известно из соцсетей.
27-летний актер Влад Прохоров не скрывает отношений со своим агентом Натальей Гнеушевой. Женщина старше него на 21 год и имеет двух детей от предыдущего брака.
В этот раз пара появилась на церемонии закрытия кинофестиваля «Горький fest». Молодой актер выбрал для красной дорожки черную футболку, широкие брюки и кепку. А его избранница надела мини-платье бренда Pudra за 14,5 тысяч рублей.
Прохоров уже отвечал на вопросы журналистов о том, чувствует ли он разницу в возрасте с любимой.
«Нет вообще, в принципе, ощущения возраста. Главное, чтобы человек был гармоничен, счастлив и умел любить», — рассказывал он.
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