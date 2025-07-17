НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 июля 2025, 19:29
1 мин.

Актер Влад Прохоров вышел в свет с возлюбленной, старше него на 21 год

Актер Влад Прохоров вышел в свет с возлюбленной, старше него на 21 год

© Starface.ru

Актер Влад Прохоров вышел в свет с возлюбленной, старше него на 21 год. Об этом стало известно из соцсетей.

27-летний актер Влад Прохоров не скрывает отношений со своим агентом Натальей Гнеушевой. Женщина старше него на 21 год и имеет двух детей от предыдущего брака.

В этот раз пара появилась на церемонии закрытия кинофестиваля «Горький fest». Молодой актер выбрал для красной дорожки черную футболку, широкие брюки и кепку. А его избранница надела мини-платье бренда Pudra за 14,5 тысяч рублей.

Актер Влад Прохоров вышел в свет с возлюбленной, старше него на 21 год

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Прохоров уже отвечал на вопросы журналистов о том, чувствует ли он разницу в возрасте с любимой.

«Нет вообще, в принципе, ощущения возраста. Главное, чтобы человек был гармоничен, счастлив и умел любить», — рассказывал он.

Ранее мы писали о том, что Алсу спровоцировала спор в Сети из-за редкого семейного фото.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
актер
разница в возрасте