Актер Виторган опубликовал неоднозначное послание в годовщину свадьбы Собчак и Богомолова

Актер Максим Виторган сделал неоднозначное заявление в день, когда его бывшая жена Ксения Собчак празднует годовщину свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Пользователи Сети посчитали, что артист попытался задеть экс-супругу, так и не простив ей измены, передает Экспресс газета.

Виторган и Собчак официально стали парой в 2013 году. Общественность и близкие звезд были крайне удивлены их сближению, однако сами Максим и Ксения выглядели довольно счастливо вместе. Спустя три года у звездных родителей появился ребенок — мальчик Платон. Казалось, что ребенок укрепит отношения в семье, однако совместная история Виторгана и Собчак продолжала двигаться к финалу. О расставании и разводе стало известно в мае 2019 года. До этого еще появились слухи о потасовке с участием Максима и режиссера Богомолова.

В итоге телеведущая вновь вышла замуж. Сегодня, 13 сентября, Собчак отмечает с Богомоловым четыре года совместной жизни. Супруги поздравили друг друга с этим памятным днем. Вероятно, не остался в стороне и бывший супруг известной журналистки.

Так, сегодня на странице в одной из социальных сетей у Виторгана появилась фотография с неоднозначной подписью.

«Сначала человек скачет зайчиком, потом козлом, а потом... Вообще не скачет», — написал актер.

Пользователи Сети тут же подумали, что это послание относится к годовщине брака Собчак и Богомолова. По их мнению, артист все еще не простил бывшую супругу за измену с режиссером.

Ранее Виторган пожаловался на снижение заработков после потери работы в России. У актера возникли проблемы со съемками в нескольких сериалах.