Актер Виталий Гогунский отреагировал на запрет въехать в Грузию

Актера «Универа» Виталия Гогунского отказались пропустить через границу в Грузии. Он отреагировал на это. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Звезда рассказал журналистам, что летел к любимой девушке. По данным источника, его депортировали домой прямо из Тбилиси.

Директор артиста Табриз Шахиди рассказал, что разговаривал с Гогунским, с ним все в порядке. Границе не впустила. По его словам, решение было принято властями страны по политическим причинам.

Сам мужчина признался, что ничуть не расстроен этим случаем. Сам по себе он в Грузию не рвался, а просто хотел увидеть возлюбленную.

«Пограничники были нормально ко мне настроены, но приказ есть приказ», — отметил артист.

Виталий добавил, что те, кто его допрашивал, нормально к нему относились и говорили, что он «хороший человек». Но никто не смог повлиять на решение о запрете его пропуска в Грузию.

«Хотел провести время с друзьями и любимой девушкой. Но лучше отдыхать в России, видимо», – подчеркнул Виталий.

Сейчас актер работает над продолжением сериала «Универ». По собственному признанию Гогунского, его социальные сети завалили призывами снова принять участие в проекте.

Ранее бывший PR-директор Виталия Гогунского Виктория Разумова рассказала, что актер ушел от продюсера Бардаша. Именно поэтому он не исполняет песни, зато вернулся в кино.