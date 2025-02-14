Актер Виктор Логинов заявил, что никогда не любил Аллу Пугачеву

Актер Виктор Логинов прокомментировал высказывания певицы Аллы Пугачевой о «холопах и рабах» и заявил, что артистка унизила саму себя. Также он признался в нелюбви к артистке.

Подробности приводит aif.ru.

Логинов считает: словами о том, что «не собираются нормальные люди возвращаться», певица «унизила прежде всего саму себя». На вопрос, любил ли актер Пугачеву, он ответил отрицательно.

«Никогда не любил Пугачеву. Мне нравилось то, что Алла Борисовна до 1980-х годов пела…», - отметил Логинов.

Он заявил, что предпочитал первые песни певицы, в том числе «Арлекино». Позже, когда начал выбирать музыку сам, стал относиться к творчеству Примадонны скептически.

Что касается ее мужа – юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) – актер уверен: он и все прочие «просто по себе катком проехались».

Ранее актер Стас Садальский сообщил, что Пугачева добавила его в друзья в соцсетях. Он признался, что тем самым «удостоился огромной чести».