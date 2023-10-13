Актер Василий Васильев рассказал, что купил себе и матери на гонорар от «Неуловимых мстителей»

73-летний актер Василий Васильев рассказал, на что потратил гонорар за съемки в фильме «Неуловимые мстители». Оказалось, что артист приобрел матери двух коров, а себе купил коня.

Подробности приводит Пятый канал.

В «Неуловимых мстителях» Васильев сыграл Яшку-цыгана. Несмотря на возраст, актера до сих пор узнают на улицах, а прохожие просят с ним сфотографироваться.

Васильев готов вернуться в кино, но его не устраивают сценарии, которые присылают. В картинах о бандитах он сниматься не хочет, «а других до обидного мало», признается знаменитость.

Васильев заметил, что сильно постарел, но по-прежнему считает себя красивым.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала, что не получит гонорар за участие в концерте в память о коллеге Юрии Шатунове. Другие участники также не будут вознаграждены. При этом мероприятие сопровождается скандалом: продюсер Андрей Разин заявил, что будет молиться о болезни и смерти артистов, которые выступят на концерте.