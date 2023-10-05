Осталась без гонорара: Буланова раскрыла подробности концерта в честь Шатунова

Популярная исполнительница Татьяна Буланова заявила, что не получит гонорар за участие в концерте, посвященном памяти Юрия Шатунова. Певица до сих пор не понимает мотив продюсера Андрея Разина, который был против проведения концерта. Об этом сообщает News.ru.

Несмотря на громкие высказывания Разина, артистка все равно намерена принять участие в мероприятии. Буланова прокомментировала «заявления и проклятия» продюсера, который назвал концерт «сатанинским».

«Я не получаю никакой гонорар за участие, и другие артисты тоже, насколько я знаю. Если будет какой-то сбор средств для его семьи, и мы сможем помочь, не понимаю, что в этом плохого», – негодует звезда.

Татьяна рассказала, что познакомилась с Юрием во время их совместной творческой деятельности. Певица призналась, что они не стали друзьями, но общались довольно тепло.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Буланова решила усилить охрану после угроз Андрея Разина. Напомним, он проклял всех артистов, которые собираются выступить 17 октября на концерте в память о певце Юрии Шатунове и исполнить его композиции. Он пообещал, что всех выступивших будут ждать болезни и смерть. Продюсер будет молиться об этом.