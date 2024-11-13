Опубликовано 13 ноября 2024, 16:231 мин.
Актер Василий Ливанов попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением
112: актер Василий Ливанов попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением.
© Strunin Andrey/East News
89-летний актер Василий Ливанов снова попал в реанимацию. У звезды «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» обнаружено желудочно-кишечное кровотечение.
Об этом сообщил Telegram-канал 112.
По его информации, Ливанов доставлен в хирургическое отделение одной из больниц в Москве.
Актера госпитализировали совсем недавно – 11 октября. После лечения Ливанова отпустили домой. Спустя месяц ему снова понадобилась помощь.
В конце октября супруга Ливанова Елена Арсеньева заявила, что он чувствует себя в соответствии с возрастом и перенесенным заболеванием. Она уверяла, что «все неплохо» и актер восстанавливается. Женщина опровергла сообщения о том, что у артиста проблемы с ногами и речью.
Источник фото:Strunin Andrey/East News
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Лилия Караева