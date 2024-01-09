Народный артист РСФСР Василий Ливанов высказал свою точку зрения о том, почему уехавшие из России представители шоу-бизнеса не смогли состояться в профессии за рубежом. По его мнению, все дело в недостатке таланта.

«Как всякий талант, русский может состояться в любой стране. И есть примеры, когда актеры состоялись, работая за границей. Но если таланта нет, тогда, конечно, состояться невозможно» — заявил Ливанов в беседе с aif.ru.

В ответ на вопрос о судьбе актера Артура Смольянинова* (Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который неоднократно жаловался, что ему приходится выступать в подземных переходах в Риге, Ливанов подчеркнул, что бездарный человек не способен привлечь внимание публики, потому что он просто «моль».

Ранее мы писали, что Василий Ливанов сравнил уехавшую из России 74-летнюю Аллу Пугачеву с «мыльным пузырем» российской эстрады и заявил, что обсуждение этой артистки вообще не стоит его внимания.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)