Актер Василий Горчаков попал в больницу с травмой после падения

В Москве госпитализировали советского и российского переводчика фильмов Василия Горчакова. По информации Пятого канала, мужчина получил перелом плеча.

По данным источника, 72-летний актер доставлен в Боткинскую больницу после падения на улице. Что именно случилось со звездой, остается неизвестным. Но не исключено, что мужчина мог находиться в нетрезвом состоянии.

Напомним, что Горчаков не только переводил иностранные фильмы, но и работал переводчиком-синхронистом со знаменитыми актерами. Он принимал участие в Московском международном кинофестивале, где был личным переводчиком таких мэтров, как Роберт Де Ниро, Роберт Редфорд, Джек Николсон, Стивен Сигал и других. Известен также, как переводчик сборной СССР по хоккею.

29 августа стало известно о том, что Николай Дроздов попал в больницу. За последний год это уже третья госпитализация ведущего. До этого он ложился на лечение из-за перелома и отравления. На этот раз из разных источников поступала противоречивая информация: некоторые сообщали, что он сдает анализы, часть СМИ заявили, что Дроздов лег на операцию.

Знакомый знаменитости рассказал, что никаких поводов для беспокойства нет. Он отметил, что у мужчины очень заботливая супруга. Поэтому госпитализацию по основному заболеванию совместили с проверкой, дополнительной диагностикой из-за отклонений в некоторых анализах.