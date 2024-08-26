Актер Валерий Баринов рассказал, что беспилотник атаковал его родную деревню

78-летний актер Валерий Баринов рассказал, что беспилотник ударил по его родной деревне под Орлом. Он узнал об этом по радио, пока ехал на машине.

В программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1» актер поделился, что в августе ехал в Орел на День города. По его признанию, он любит возвращаться в края, где провел свои юные годы. Но в этот раз поездка оказалась омрачена новостью об атаке ВСУ.

Баринов отметил, что был шокирован, узнав, что беспилотник долетел до деревни Жилино. Дрон врезался в один из многоэтажных домов.

«У меня в паспорте написано: родился в Володарском районе Орловской области, деревня Жилино. То есть попал просто в мою родину – туда, где я родился», - заявил актер.

Также Валерий Баринов поделился, что хотел бы пойти добровольцем в зону СВО, ведь его отец был командиром подпольной группы курских партизан. Однако из-за возраста ему это недоступно.

Ранее Валерий Баринов поделился воспоминаниями об Александре Ширвиндте.