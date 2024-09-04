Актер Валерий Афанасьев вышел на связь после новостей о потере зрения

Актер Валерий Афанасьев опроверг информацию о том, что теряет зрение. Он рассказал, что находится на гастролях, и его «не волнует» то, о чем пишут СМИ.

Напомним, что 4 сентября Mash написал о том, что у артиста серьезные проблемы со зрением. По данным источника, 75-летний Афанасьев якобы почти ослеп на один глаз. Проблемы начались два года назад, после стало известно о катаракте. Курс лечения не помог, и мужчине якобы посоветовали лечь на операцию. СМИ отмечали, что спектакли мужчины под угрозой срыва.

Журналисты позвонили актеру и попросили прокомментировать ситуацию. В разговоре с Kp.ru он отметил, что с ним все нормально.

«Я сейчас на гастролях в Когалыме, участвую в концертной программе, посвященной 5-летию открытия филиала Малого театра в Югре. А что там пишут обо мне, меня не волнует, – заявил Афанасьев.

Также в беседе с 360.ru актер высказался о возможном срыве выступлений.

«Что за информация? Вы что? Я прекрасно себя чувствую. На гастролях», — заявил он.

Авторов несоответствующих реальности новостей он посоветовал послать «туда-то».

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