Актер Угольников назвал лучшие российские фильмы 21 века

Актер Игорь Угольников назвал лучшие российские фильмы 21 века. К ним он отнес картины «Салют-7» и «Чебурашку».

Народный артист назвал «Салют-7» удачным и захватывающим фильмом, который раскрывает тему отечественной космонавтики.

«Чебурашка», как пояснил Угольников, — пример хорошего фильма и коммерческого успеха. Картина подходит для семейного просмотра, заключил Угольников в разговоре с НСН.

Он отметил, что еще долгое время также будет актуальна военная тематика. Правда, зрителю пока тяжело смотреть подобное кино. Но артист уверен, что картины про Великую Отечественную войну и спецоперацию еще долго будут актуальными.

Ранее начались съемки сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко. Дмитрий сыграет популярного актера Вячеслава Третьякова, который столкнулся с нападками независимого кинокритика Никиты Кисляка. Лапенко примерит на себя роль кинокритика, прикованного к инвалидному креслу. Режиссером картины выступил Дмитрий Невзоров.