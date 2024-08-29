Начались съемки сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко. Об этом сообщает Газета.Ru.

По сюжету, Дмитрий сыграет популярного актера Вячеслава Третьякова, который столкнулся с нападками независимого кинокритика Никиты Кисляка. Лапенко примерит на себя роль кинокритика, прикованного к инвалидному креслу. Герои Дмитрия и Антона вступят в драку. Эксперт в области кино ставит перед актером условие: чтобы избежать суда, ему нужно сыграть роль в провинциальном театре.

По словам Нагиева, создатели проекта давали актерам творческую свободу. Он назвал сериал «Актерище» теплым и самоироничным кино.

Режиссер Дмитрий Невзоров отметил, что роль Третьякова была написана под Нагиева.

«Но главный акцент в этом кино хочется сделать на противостоянии двух личностей: большой кинозвезды и блогера-обзорщика, которого мы внутри авторской группы определяем как «человека с безграничными возможностями». Да, Никита Кисляк — инвалид-колясочник, но в первую очередь это сильная личность и отъявленный жизнелюб», — резюмировал режиссер.

Ранее канал НТВ анонсировал выход детектива с участием Дмитрия Нагиева. Подробности читайте в этой новости.