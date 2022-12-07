Актер толкнул Бориса Корчевникова на преступление и удивился, как ведущий избежал наказания

Телеведущий Борис Корчевников, который создал образ милого собеседника и прослыл человеком с безупречной репутацией, совершил преступление. На правонарушение его подтолкнул актер Федор Лавров, который до сих пор снится знаменитости «в самых страшных снах и кошмарах».

О проступке он рассказал в своей программе.

«Из-за вас я чуть не попал на административное правонарушение», - обвинил Корчевников Лаврова.

Ведущий поведал, что после обсуждения фильма «Деньги», в котором Лавров сыграл фальшивомонетчика Баранова, он «так увлекся», что сжег музейный экспонат – реальную купюру Баранова.

За это Корчевников мог оказаться на скамье подсудимых, но наказания удалось избежать, чему актер несказанно удивлен. Ведущий объяснил, что спасли извинения – долгие и настойчивые.

Этот сюжет, как Корчевников сжигает купюру и идет извиняться перед смотрителями музея, теперь постоянно ему снится.

Ранее Корчевников принимал в программе актрису Анастасию Мельникову с дочерью Машей. Он оробел от красоты девушки, сделал несколько комплиментов и порассуждал о любви.