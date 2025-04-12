Актер театра Ленсовета Илья Дель получил тяжелое ранение ножом от девушки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актер театра Ленсовета Илья Дель обратился в скорую помощь после того, как его ранила 26-летняя возлюбленная. Сообщается, что между парой произошел бытовой конфликт - в какой-то момент девушка Деля взяла нож и несколько раз ударила актера в грудь.

Ранения оказались настолько серьезными, что Деля забрали в реанимацию Мариинской больницы. Сейчас врачи борются за здоровье актера - у него несколько глубоких ножевых ранений груди, задето правое лёгкое.

Нападавшая девушка задержана правоохранителями, она уже дает показания. Сообщается, что Дель должен был сегодня играть в спектакле «Театральный роман», но его заменили на другого артиста.

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