Актер Стивен Сигал вышел из своего бизнеса в России. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Голливудский актер Стивен Сигал 17 июля покинул пост гендиректора ООО «Пять элементов». Компания была создана в 2023 году — ее совладельцами были Стивен Сигал и его сын Доминик Сан Рокко Сигал.

Известно что ООО «Пять элементов» занималась деятельностью холдинговых компаний. Согласно открытым источникам, это не единственный бизнес Стивена Сигала в России — он остается учредителем ООО «ГХК».

Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Если верить публичным данным, организация имеет нулевую прибыль в течение последних 10 лет.

Напомним, Стивен Сигал в 2016 году получил российское гражданство.

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