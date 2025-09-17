Актер Стержаков рассказал о знакомстве с женой в необычном месте

Актер Владимир Стержаков на премьере комедийного фильма рассказал mk.ru, как произошло его знакомство с женой. По словам знаменитости, это случилось 30 лет назад в неожиданном месте – хлебном магазине.

«Уступил очередь, и все — мы 30 лет вместе. Так что совет: увидел девушку в очереди в магазине — уступи. Будешь счастлив всю жизнь», — поделился артист.

Отдельно актер отметил прекрасные отношения с матерью супруги, Зинаидой Васильевной, которую назвал «идеальной тещей».

«Вот если собрать мечту всех пацанов – это мама моей жены. Она может все, но она интеллигентная женщина», — пояснил артист.

Стержаков также добавил, что, несмотря на споры, которые бывают в любой живой семье, главным залогом их брака на протяжении трех десятилетий остается настоящая любовь. По его словам, ровное настроение бывает только у идиотов, а в нормальной семье важны искренние чувства.

Напомним, что Владимир Стержаков и его супруга Алла, выпускница Московского энергетического института, воспитали двух сыновей.

Ранее мы писали о том, что актер Меньшиков сделал редкие откровения о личной жизни и обратился к жене.