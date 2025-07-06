«Я кому-то необходим»: Меньшиков сделал редкие откровения о личной жизни и обратился к жене

Олег Меньшиков сделал редкие откровения о личной жизни и супруге.

Актер вышел на связь со своими поклонники и ответил в личном блоге на всех их вопросы. Один из комментаторов поинтересовался, без кого и без чего он не смог бы прожить и дня. 64-летний артист растрограл подписчиков своим ответом, назвав Анастасию Чернову главным человеком своей жизни.

«Вопрос "без кого" для меня не требует раздумий. Это Настя. А что касается "без чего"... Вы знаете, мне дает много сил уверенность в том, что я кому-то необходим, что во мне кто-то нуждается», — отметил Олег Евгеньевич.

Народный артист России также сказал, какой совет дал бы себе в 30 лет.

«Выбирай тщательнее», — обратился Меньшиков к себе, молодому, и подмигнул.

Напомним, что Меньшиков познакомился со своей будущей супругой в 2003 году на концерте Михаила Жванецкого, а уже через два года они поженились. А сам Олег все еще продолжает называть знакомство с женой «встречей номер один по значимости в жизни».

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