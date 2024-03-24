Актер Стас Садальский высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Стас Садальский согласился с Рудковской, которая раскритиковала охрану «Крокуса». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

После трагедии, случившейся в «Крокус Сити Холле», многие звезды выражали соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте. Одной из таких знаменитостей стала Яна Рудковская. Кроме слов сожаления, продюсер задалась вопросом о том, насколько хорошо охранялся концертный зал.

«Зрители боролись, а где была охрана?! Где были те, чья прямая функция была охранять безопасность зрителей? Нужно чтобы все массовые мероприятия охраняли только профессиональные вооруженные люди, а не пузатые дяди-сторожа за безумные деньги, которых самих охранять надо», — заявляла она.

Эту цитату привел в своем telegram-канале актер Стас Садальский. Он поддержал Рудковскую.

«Согласитесь, что Яна права!» — рассказал он.

Напомним, трагедия, унесшая жизни 133 человек произошла вечером 22 марта. Несколько террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начали расстреливать людей. Позже они подожгли здание и сумели скрыться. Спустя сутки всех исполнителей поймали правоохранительные органы.

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