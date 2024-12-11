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Опубликовано 11 декабря 2024, 18:45
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Актер «Современника» Стебунов рассказал, как Галина Волчек спасла ему жизнь

Актер Иван Стебунов заявил, что Галина Волчек спасла ему жизнь при пневмотораксе.
Актер «Современника» Стебунов рассказал, как Галина Волчек спасла ему жизнь

© Starface.ru

Актер Иван Стебунов рассказал, как Галина Волчек спасла ему жизнь при пневмотораксе. Звезда «Современника» в беседе с NEWS.ru вспомнил о времени, когда женщина занимала должность художественного руководителя театра и с заботой относилась к артистам.

Оказалось, что Галина Волчек не только выполняла профессиональные обязанности, но и берегла здоровье своих сотрудников. По словам Ивана Стебунова, именно она пришла на помощь, когда он столкнулся с проблемами.

«Когда у меня случился пневмоторакс, именно Галина Борисовна определила меня в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского к лучшему хирургу, в отдельную палату, буквально сделав два звонка», – поделился артист.

Даже после этого женщина продолжала заботиться об актере и звонила в больницу, чтобы быть в курсе его состояния. По словам Ивана, в какой-то момент к нему подошли врачи и попросили, чтобы Волчек больше так часто не звонила, потому что «все хорошо».

«Каждый день она контролировала мое состояние и самочувствие, — добавил звезда.

Напомним, что художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла в 86 лет. Ее не стало 26 декабря 2019 года.

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