Актер «Современника» Стебунов рассказал, как Галина Волчек спасла ему жизнь

Актер Иван Стебунов рассказал, как Галина Волчек спасла ему жизнь при пневмотораксе. Звезда «Современника» в беседе с NEWS.ru вспомнил о времени, когда женщина занимала должность художественного руководителя театра и с заботой относилась к артистам.

Оказалось, что Галина Волчек не только выполняла профессиональные обязанности, но и берегла здоровье своих сотрудников. По словам Ивана Стебунова, именно она пришла на помощь, когда он столкнулся с проблемами.

«Когда у меня случился пневмоторакс, именно Галина Борисовна определила меня в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского к лучшему хирургу, в отдельную палату, буквально сделав два звонка», – поделился артист.

Даже после этого женщина продолжала заботиться об актере и звонила в больницу, чтобы быть в курсе его состояния. По словам Ивана, в какой-то момент к нему подошли врачи и попросили, чтобы Волчек больше так часто не звонила, потому что «все хорошо».

«Каждый день она контролировала мое состояние и самочувствие, — добавил звезда.

Напомним, что художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла в 86 лет. Ее не стало 26 декабря 2019 года.

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