Актер Сослан Фидаров предложил отобрать все у покинувших Россию звезд. Об этом сообщает издание «Абзац».

Звезда фильма «9 рота» Сослан Фидаров критически высказался об уехавших из России коллегах. По мнению артиста, это «неблагодарные люди».

«Если есть возможность, то можно у них отобрать всё. Потому что всё то, что у них есть, им дала наша любимая страна», — заявил он.

По словам Фидарова, он не может простить знаменитостей, уехавших за границу.

«Я лично напротив себя всегда буду видеть предателя. И, более того, я даже ему руки не пожму никогда. Я лично их не прощаю, знаете почему? Потому что я их не могу простить», — рассказал артист.

Ранее мы писали о том, что Сослан Фидаров осудил звезд, приезжающих в зону СВО для обеления репутации. Он также заявил, что понимает негативное отношения общества к некоторым знаменитостям.