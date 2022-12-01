Актер сериала «Эпидемия» Тимофей Спивак скончался в возрасте 75 лет

30 ноября не стало режиссера и актера сериала «Эпидемия» Тимофея Спивака. О трагедии сообщила его дочь Марьяна в своей социальной сети.

Пока нет точной информацией о том, что стало причиной смерти 75-летнего мужчины. Также актриса не поделилась сведениями о том, когда состоится прощание с советским режиссером.

Всю свою жизнь Спивак посвятил сфере кино. С 1982-го он был актером киностудии имени Горького, а также являлся худруком театра-студии «Актеры кино и театра».

Одна из последних ролей Тимофея Ивановича была в популярном сериале «Эпидемия», где он сыграл священника. К слову, в этом проекте приняла участие и его дочь.

Редакция «Passion» выражает соболезнования близким и родным людям выдающегося деятеля искусств!

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