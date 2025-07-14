Актер Сергей Жигунов спас от закрытия свой продюсерский центр

Актер и продюсер Сергей Жигунов предотвратил закрытие своей компании, однако ее финансовые трудности пока не решены. Об этом сообщает «Постньюс».

В конце июня издание выяснило, что ФНС инициировала процедуру ликвидации ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова» из-за недостоверных данных о юридическом адресе. Однако после публикации материала команда Жигунова оперативно исправила недочеты: адрес был уточнен, и налоговая сняла отметку о недостоверности, восстановив статус компании как действующей.

10 июля фирму включили в Реестр малого и среднего предпринимательства в категории микропредприятий. Тем не менее, расчетные счета центра остаются заблокированными, а за юрлицом числится задолженность в размере 185 тыс. рублей.

Продюсерский центр был основан в 2014 году. В 2023-м компания прошла через банкротство с назначением конкурсного управляющего, а в апреле 2024-го новым директором стала актриса Мария Дудник.

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