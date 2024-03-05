Актер Сергей Селин прокомментировал видео об «умирающих» городах России

Актер Сергей Селин раскрыл подробности скандала вокруг ролика, в котором он поругался с режиссером и отказался от сценария, где говорилось об «умирающей» России. Он заявил, что его пытались таким образом подставить, так как все позиционировалось как обычное интервью. К тому же провокационный момент не был согласован заранее.

В беседе с «Абзацем» Селин признался, что соглашался на беседу на разные темы, в том числе о своей стране. Вместе с режиссером интервью он обговорил допустимые вопросы и приступил к съемкам. Однако в какой-то момент ему подсунули русофобский текст и предложили его прочесть. Актер отказался и сразу же порвал сценарий.

«Моя реакция однозначная на такие вещи. Я уважаю Родину», - заявил Сергей Селин.

Напомним, что ранее в Сети появился ролик, в котором актер читает сценарий проекта, но, дойдя до момента о «нищих народах и вымирающих городах России», прекращает выступать. После этого он начал ругаться с режиссером, а затем и вовсе покинул площадку.

Ранее режиссер Эмир Кустурица сообщил о желании стать русским режиссером.