Актер Сергей Плотников ютится в «однушке» с женой и пятью детьми

В 2009 году актер Сергей Плотников женился в четвертый раз. Его избранница Дарина младше супруга на 28 лет, но разница в возрасте их не смущает. Пара воспитывает пятерых детей — семья живет в однокомнатной квартире площадью в 38 кв. метров.

Пятеро детей и двое взрослых ютятся в московской «однушке», но семью все устраивает.

«Да, мы живем всемером в однокомнатной квартире: пятеро детей и двое взрослых. На балконе сначала тесть жил, потом старший сын, но он ушел в кадетский корпус, сейчас там дочь. Это отапливаемый балкон», — рассказал заслуженный артист России в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Сергей и Дарина стараются оптимизировать пространство, чтобы не возникало захламления. В диване хранятся игрушки, в шкафу — только самая необходимая одежда. Супруги успевают и уединяться, для этого на дверях в квартире висят замочки.

Артист мог бы принять участие в программе нуждающихся в жилье, но на каждого ребенка должно быть менее 10 кв. метров. Однако у Сергея есть еще квартира, в которой живет его бывшая жена с сыном, поэтому семья не попадает под эти параметры. Правда, Плотников не унывает — если они с Дариной заведут еще одного ребенка, тогда им удастся получить помощь от государства.

Ранее у сбежавшей из России Лаймы Вайкуле потребовали отобрать квартиру в Москве. С соответствующей инициативой обратились общественники из российского движения «Зов народа».