Актер Сергей Пиоро заявил, что тратит на покупку еды по 70 тысяч рублей. Об этом он рассказал в шоу «Звезды сошлись».

Актер сериала «След» Сергей Пиоро рассказал, что тратит ежемесячно на семью из трех человек по 70 тысяч рублей на продукты. При этом он заявил, что эти деньги уходят только на базовые позиции вроде мяса, круп, молочных продуктов и овощей.

Актриса Елена Соломатина тоже заявила, что тратит порядка 60−70 тысяч рублей на еду каждый месяц. А вот музыкант Аркадий Укупник отметил, что балует себя икрой и морепродуктами, поэтому чек в магазинах может достигать за один поход 15 тысяч рублей.

«Раньше за один приход было 7−8 тысяч рублей», — пожаловался певец.

Ранее мы писали о том, что Тимати сделал себе подарок за 65 миллионов рублей. Рэпер приобрел картину художника Олега Целкова «Ребенок с шариком».