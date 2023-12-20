Актер Сергей Никоненко рекомендовал Алле Пугачевой обратиться к народу США

Народный артист России Сергей Никоненко прокомментировал появившуюся в Сети петицию, призывающую 74-летнюю певицу Аллу Пугачеву выступить с обращением к россиянам в новогоднюю ночь. Он посоветовал Примадонне выполнить просьбу активистов, но с одним условием.

«Пусть к американцам обращается, а нас оставит в покое», - сказал Никоненко в беседе с aif.ru.

Актер выразил уверенность, что Пугачева давно утратила свой статус звезды, поэтому россиянам уже неинтересно слушать ее обращения.

Никоненко также не исключил, что эта петиция была создана исключительно для того, чтобы напомнить людям о существовании уехавшей за границу Примадонны.

Недавно в Сети была создана петиция с просьбой к певице Алле Пугачевой записать для соотечественников новогоднее обращение с извинениями. Инициативу поддержала журналистка Ксения Собчак. Вот только за шесть дней собралось всего 2300 желающих увидеть и услышать Примадонну 31 декабря.

Ранее заслуженный артист РФ Борис Галкин рассказал, что певица Алла Пугачева всегда любила привлекать к себе внимание скандалами. Он не исключил, что Примадонна является автором идеи о создании нашумевшей петиции.