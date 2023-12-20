Отец Влада Галкина заявил, что поведение Пугачевой пахнет «прогнившей клюквой»

Заслуженный артист РФ Борис Галкин рассказал, что певица Алла Пугачева всегда любила привлекать к себе внимание скандалами. Он не исключил, что Примадонна является автором идеи о создании петиции, призывающей ее выступить с новогодним обращением к россиянам.

«Чтобы взбудоражить нормальных людей, надо то назвать их холопами, то скандал спровоцировать. Надо что-то такое запустить, чтобы пахло такой вот прогнившей клюквой. Вот она и делает все это», - сказал Галкин в беседе с aif.ru.

Актер также признался, что его сильно возмущают высказывания в поддержку уехавших из России звезд.

Недавно в Сети была создана петиция с просьбой к певице Алле Пугачевой записать для соотечественников новогоднее обращение с извинениями. Инициативу поддержала журналистка Ксения Собчак. Вот только за шесть дней собралось всего 2300 желающих увидеть и услышать Примадонну 31 декабря.

«Пара тысяч подписей для России, я вас умоляю, да и для самоназванной Примадонны хороший плевок за предательство и неуважение, какая милая петиция, показывающая наше отношение к бывшей звезде», - отметили пользователи Сети.

Ранее мы писали, что в 2017 году была создана петиция, связанная с Пугачевой, которую поддержали более 100 тысяч человек. Идея заключалась в том, чтобы убрать певицу и «ее компанию» из новогодних передач. Тогда из-за огромного количества подписей Алла Борисовна не смогла промолчать и назвала всех инициаторов злопыхателями.