Актер Сергей Никоненко рассказал о своей значимой роли в фильме Сергея Герасимова

Актер Сергей Никоненко рассказал о своей значимой роли в фильме «Журналист» Сергея Герасимова. Об этом сообщает aif.ru.

Никоненко снимался у Сергея Бондарчука в «Войне и мире», у Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Однако больше всего он гордится ролью секретаря районной газеты в проекте Сергея Герасимова. По словам артиста, благодаря «Журналисту» он почувствовал, что может «повлиять на происходящее в стране».

«Мой герой пытается разобраться, как строится взаимодействие личности и государства. И что значит человек в этом житейском океане – мелочь ли он или всё-таки значимость, вес имеет. Об этом речь шла в «Журналисте». А в основном – о том, что зло существует», — высказался Никоненко.

Несмотря на возраст, актер продолжает сниматься в кино. Правда, принимает далеко не все предложения. Одним из последних его проектов стал детский фильм «Каждый мечтает о собаке».

«В таких фильмах не может быть грязи. Знаете, некоторые бездарные режиссёры любят фраппировать, эпатировать публику: раздел артистку, актёра на неё положил… В детском фильме вы этого не увидите. И учат они только добру», — резюмировал актер.

Ранее актер Сергей Никоненко предложил уволить министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Подробности читайте в этой новости.