Актер Сергей Городничий объяснил, почему бреет голову почти налысо

Звезда сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий в интервью WomanHit.ru рассказал, почему бреет голову почти налысо.

Знаменитость решился на радикально короткую стрижку спонтанно – после расставания с девушкой.

«Я подумал, что никогда не брился наголо, разве что в детстве, и решил, что самое время опробовать это. И я стал себя чувствовать намного свежее и комфортнее», – поделился актер.

Как оказалось, новый имидж неожиданно сыграл на руку его персонажам. Зрители запомнили его в роли брутального Вадима в «Цикадах» и колоритного Лехи в «Ландышах». Он пытался отрастить волосы, но из-за различных обстоятельств ему это не удавалось.

Актер сделал необычное открытие о своем восприятии:

«Понял, что, когда я не стрижен, испытываю определенную тяжесть. На меня волосы давят. Как только убираю их, появляется легкость и конкретность, а взор становится острее», — добавил Сергей.

Ранее мы писали о том, что 29-летний актер сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий женился.