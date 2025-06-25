29-летний актер сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий женился

Актер из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Сергей Городничий женился на возлюбленной Валерии. Он поделился кадрами со свадьбы в личном блоге.

На протяжении нескольких месяцев Городничий встречался с ассистентом по актерам, а в мае 2025 года сделал избраннице предложение руки и сердца. Помолвка состоялась на набережной в городе Санкт-Петербург. Влюбленные решили не откладывать свадьбу, и уже спустя месяц расписались.

Валерия выбрала классическое пышное белое платье. Образ был дополнен фатой. А жених предпочел надеть на торжество смокинг фиолетового оттенка и галстук-бабочку.

Напомним, что Городничий познакомился с Валерией на съемках сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». Пока поклонники проекта мечтали, чтобы он встречался со своей экранной девушкой, Сергей за кадром строил отношения с ассистенткой. Роман развивался стремительно. Актер делился, что счастлив с возлюбленной.

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