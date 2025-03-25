48-летний Сергей Бурунов надеется не повторить ошибок своих родителей с детьми

Актер Сергей Бурунов неоднократно рассказывал о своем детстве и строгом воспитании со стороны матери. Звезда «Слова пацана» не хочет повторить ошибок родителей и планирует завести здоровую семью.

48-летний актер ни разу не был женат, и у него нет детей. Но Бурунов надеется стать отцом, правда, признается, что пока к этому не готов. Знаменитость хочет создать здоровую семью, поэтому заранее изучает книги по воспитанию — Сергей не хочет повторить ошибки родителей.

«Род — это передача поведения. Я работаю над собой, чтобы не превратиться в своих родителей. Но иногда это проявляется — критиканство, осуждение, советская закалка. Узнаю в себе мать. Очень четко», — признался Бурунов эфире шоу Dreamcast в VK Видео.

В 2010 году умерла мать Сергея. Тогда у артиста случилась переоценка ценностей.

Отметим, что знаменитости приписывали романы с Нонной Гришаевой, Анной Уколовой и другими звездами. Но он старается не делиться подробностями личной жизни.

В прошлом году Бурунов встречался с Екатериной Деви, которая моложе его на 12 лет. После актер сообщил о расставании с возлюбленной, но затем пара вновь сошлась.