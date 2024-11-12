Актер Сергей Безруков рассказал, что люди благодарят его за детство и «Бригаду»

Актер Сергей Безруков рассказал о том, как люди узнают его на улицах. Поклонники благодарят 51-летнего артиста «за детство» и Сашу Белого из популярного сериала «Бригада».

Знаменитость активно ведет соцсети и делится роликами о своей жизни. На днях Безруков рассказал, что в кафе к нему подошел молодой человек и поблагодарил «за детство». Он узнал в нем Сашу Белого и выразил восхищение.

Потом к нему присоединились и другие посетители, которые заметили присутствие звезды в общественном месте.

«Спасибо за детство – наверное, про «Бригаду» речь идет. Пожалуйста. Всем привет», – сказал на видео актер.

Сергей показал нескольких людей, которые очень хотели сфотографироваться с ним, и мужчина не отказал. Он выглядел радостным и доброжелательно улыбался.

Ранее мы писали о том, что поклонница накинулась с поцелуями на певицу Ларису Долину, когда та приехала в Санкт-Петербург. Звезда опубликовала в соцсетях видео с репетиции и концерта, а также поблагодарила публику за любовь.