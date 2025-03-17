Актер Сергей Астахов потратил 700 тыс. рублей на лечение дочери от анорексии

Единственная дочь Сергея Астахова Мария в 17 лет заболела анорексией. На лечение наследницы в клинике актер потратил 700 тыс. рублей.

Первые проблемы с пищевым поведением у девушки возникли в 17 лет. Мария послушала разговоры подруг о здоровом питании, хотя тогда у нее не было лишнего веса. Незаметно для себя дочь Астахова перешла на гречку и отказывалась от другой пищи.

«Настроение было плохое, я не понимала, что происходит. Потом за продолжительный срок я отвыкла от еды, я начала ее бояться. Минимальный вес у меня был 43 килограмма», — рассказала Мария в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Сергей не сразу заметил, что у дочери анорексия — ее вес уходил не так быстро, но изменения уже были видны. Затем Мария начала стремительно худеть, и актер понял, что без помощи врачей не обойтись. Звезда «Кармелиты» принял решение отвезти дочь в клинику. Он понимал, что отказ наследницы от еды приведет к непоправимым последствиям в организме.

Мария пробыла в клинике около месяца — это обошлось в 700 тыс. рублей. Курс лечения девушка прошла не до конца, но со временем все же пошла на поправку и начала есть.

Дочь Сергея родилась в браке с Викторией Адельфиной. В 2011 году супруги развелись.

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