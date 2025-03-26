Актер Сахаров: мать Ефремова могла уберечь сына от рокового ДТП

Мать Михаила Ефремова Алла Покровская умерла за год до того, как он попал в ДТП. Артист театра и кино Николай Сахаров, который был знаком со звездой «Дня выборов» с подросткового возраста, считает, что педагог Школы-студии МХАТ могла уберечь сына от роковой аварии.

Как пояснил Сахаров, у матери артиста было сильнейшее предчувствие, что с сыном может что-то случиться.

«Алла Борисовна беспокоилась за него: „Миша, тебя не посадят?!“ Покровская ушла за год до этой трагедии», — приводит слова Николая NEWS.ru.

Николай подчеркнул, что артистка могла уберечь единственного сына от попадания за решетку, если бы не умерла в 2019 году.

Алла Покровская ушла из жизни 25 июня 2019 года. В последнее время артистка страдала от болезней печени, которые не позволяли переливать кровь.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своей машины, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью.

24 марта суд одобрил звезде условно-досрочное освобождение. Актер выйдет на свободу уже в начале апреля и сразу же отправится на лечение болезни легких.