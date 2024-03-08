Актер Рузиль Минекаев признался, что отказался от пышной свадьбы с женой Азизой. Об этом он рассказал в шоу "Кино в деталях".

Звезда сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев женился в 22 года — его избранницей стала актриса Азиза Бекманова. По словам Минекаева, он спонтанно сделал предложение своей возлюбленной.

«Для меня женитьба — это не что-то такое сверхзначимое. Мы с Азизой стояли на светофоре, и я сказал: „Может, поженимся?“ Она ответила: „Давай“. И все», — рассказал он.

Актер признался, что не стал организовывать пышную свадьбу — праздник молодожены отметили дома, выпив безалкогольное шампанское.

«У нас не было какой-то суперпышной свадьбы. Мы вдвоем выбрали кольца и просто расписались. После загса купили детское шампанское и открыли дома по приколу. На самом деле я тогда понимал, что с этим человеком готов быть до конца своих дней», — объяснил Минекаев.

Исполнитель роли Марата рассказал, что в соцсетях после выхода сериала «Слово пацана» его жене начали писать неприятные комментарии, однако она не обращает на них внимания.

Ранее мы писали о том, что 24-летний актер Минекаев рассказал, как сын изменил его жизнь.