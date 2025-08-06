Актер Роман Курцын заработал на бренде одежды 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Актер Роман Курцын в ноябре 2024 года занялся бизнесом — он открыл бренд спортивной одежды под ООО «Зорни». Пока бизнес актера нельзя назвать крупным — он торгует только на маркетплейсах, а количество позиций составляет всего девять.

Сообщается, что цены на товары Курцына невысокие. Так, футболки стоят 1690 рублей, шорты 1984 рубля, а спортивные костюмы можно приобрести за 3675 рублей.

Журналисты выяснили, что за все время работы бизнеса актеру удалось продать более 400 товаров. Суммарно он заработал не менее 800 тысяч рублей. Сообщается, что Курцын ранее владел каскадерской школой, однако в 2018 году он закрыл бизнес.

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