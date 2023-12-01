Актер РФ Егор Бероев рассказал, что от него отвернулись друзья и коллеги

Актер Егор Бероев признался, что за последнее время лишился многих людей в своей жизни. Его оставили друзья и коллеги, а все из-за его политической позиции.

Отметим, что артист ни разу не делал скандальные высказывания и не выступал против России. Он продолжает работать, сниматься в проектах и поддерживает фонд «Я есть», директором которого является. А это, в свою очередь, по его словам, не нравится некоторым людям. Раньше он был близок с ними, но сейчас их уже ничего не связывает.

«Стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня. Сначала — когда была эпидемия и я выступал за добровольную вакцинацию. Потом — когда я поддержал страну», - поделился Бероев с «Царьградом».

Егор подчеркнул, что из-за его позиции ушли и некоторые инвесторы. Они просто не захотели продолжать финансировать фонд. А актер идти на компромиссы не стал и прекратил сотрудничество.

Напомним, что Бероев признавался – уезжать из России он не планирует, так как любит страну и свой народ. Более того, он даже не может представить себя в эмиграции, потому что считает себя ответственным перед родной землей.

Ранее Егор Бероев рассказал о 20-летнем наследнике.