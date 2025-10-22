Актер Прилучный подал апелляцию на решение суда по месту жительства ребенка

Актер Павел Прилучный подал апелляционную жалобу в Московский городской суд, оспаривая решение Головинского районного суда столицы. Ранее Головинский суд отказал артисту в удовлетворении его требований, касающихся развода с актрисой Агатой Муцениеце.

Прилучный обратился в суд первой инстанции с иском об изменении действующего соглашения, определяющего место жительства общих детей, а также о расторжении договоренностей об уплате алиментов и освобождении от этих выплат. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения требований актера.

Напомним, что брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце распался в 2020 году. У бывших супругов двое несовершеннолетних детей – сын Тимофей и дочь Мия. После развода Муцениеце через суд добилась взыскания с экс-мужа алиментов на содержание общих детей. Это решение актер уже пытался оспорить, но безуспешно. Суд определил место жительства сына с матерью.

Теперь Прилучный оспаривает очередной судебный отказ в вышестоящей инстанции – Мосгорсуде.

