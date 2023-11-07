По бутылке виски каждый день: Моргенштерн* признался, что находился в запоях последние два года

Телеведущая Ксения Собчак взяла второе интервью у рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ). Музыкант признался, что после отъезда из России начал злоупотреблять алкоголем.

Алишер* (настоящее имя рэпера) признался, что последние два года находился в ужасном психологическом и физическом состоянии. Музыкант чудом остался жив.

Всему виной стало злоупотребление алкоголем.

«Я пил до того, как попадал в алкогольную кому. Каждый день я выпивал бутылку виски объемом 0,7 литра. Как я остался в живых? Боже, благодарю за такое крепкое здоровье. Я довел себя до критического состояния...», — рассказал он в интервью Собчак.

Рэперу помогла остановиться уже его бывшая возлюбленная Лиза Василенко. Девушка сказала ему одну фразу, которая поменяла отношение звезды к пагубной привычке.

«Я даже не знаю, как пахнет твое дыхание», — сказала ему она.

Тогда Моргенштерн* понял, что пора завязывать и после этого осознал, как ужасно он жил.

«В запое кажется, что все здорово, ты крутой, ты классный парень. Но когда ты выходишь из этого состояния, ты понимаешь: это была не жизнь», — заключил рэпер.

Напомним, два года назад телеведущая взяла интервью у артиста. После этого у него начались проблемы в России, и рэпер был вынужден уехать в Дубай. Неоднократно он критиковал Собчак, но при этом согласился на повторную встречу с Ксенией.

*признан иноагентом на территории РФ