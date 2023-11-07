По бутылке виски каждый день: Моргенштерн* признался, что находился в запоях последние два года
Рэпер Моргенштерн* признался, что два года находился в запоях.
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Телеведущая Ксения Собчак взяла второе интервью у рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ). Музыкант признался, что после отъезда из России начал злоупотреблять алкоголем.
Алишер* (настоящее имя рэпера) признался, что последние два года находился в ужасном психологическом и физическом состоянии. Музыкант чудом остался жив.
Всему виной стало злоупотребление алкоголем.
«Я пил до того, как попадал в алкогольную кому. Каждый день я выпивал бутылку виски объемом 0,7 литра. Как я остался в живых? Боже, благодарю за такое крепкое здоровье. Я довел себя до критического состояния...», — рассказал он в интервью Собчак.
Рэперу помогла остановиться уже его бывшая возлюбленная Лиза Василенко. Девушка сказала ему одну фразу, которая поменяла отношение звезды к пагубной привычке.
«Я даже не знаю, как пахнет твое дыхание», — сказала ему она.
Тогда Моргенштерн* понял, что пора завязывать и после этого осознал, как ужасно он жил.
«В запое кажется, что все здорово, ты крутой, ты классный парень. Но когда ты выходишь из этого состояния, ты понимаешь: это была не жизнь», — заключил рэпер.
Напомним, два года назад телеведущая взяла интервью у артиста. После этого у него начались проблемы в России, и рэпер был вынужден уехать в Дубай. Неоднократно он критиковал Собчак, но при этом согласился на повторную встречу с Ксенией.
*признан иноагентом на территории РФ