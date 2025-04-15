Актер Петр Красилов видится один раз в год с сыном, которого игнорировал 10 лет

Актер Петр Красилов начал налаживать отношения с сыном, которого игнорировал на протяжении 10-ти лет. Актриса Наталья Селиванова призналась, что сейчас он видится с наследником где-то один или два раза в год.

По словам Натальи, Петр не планировал становиться отцом. Он изначально не собирался строить семью с Селивановой, но вдруг она забеременела. Долгое время Красилов не мог принять ребенка, но спустя годы он все-таки начал общаться с сыном.

«Они созваниваются, а видятся... Ну примерно один-два раза в год», - поделилась Наталья в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Сам Красилов признает, что действительно уделяет сыну не так много времени. Однако это связано не с нежеланием, а с высокой загруженностью. Актер объяснил, что часто находится в командировках, но когда он свободен, то сразу же старается наверстывать упущенное с наследником.

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